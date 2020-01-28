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مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح في بغداد

10:19 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح في بغداد

الشرطة العراقية

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن عميدا متقاعدا قتل بهجوم مسلح في بغداد.

وقال المصدر، في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم باتجاه عميد متقاعد في حي الجمعيات التابع لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

ولم تتضع على الفور المزيد من التفاصيل.

يذكر أن العاصمة العراقية تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

الشرطة العراقية هجوم مسلح بغداد العراق

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