مسؤولون أفغان: مقتل 12 شرطيا في هجوم لطالبان على مركز شرطة

كابول- (د ب أ):

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء، مقتل 12 على الاقل من أفراد الشرطة، في هجوم شنه مسلحون من طالبان على مركز للشرطة في إقليم بغلان شمالي أفغانستان .

وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي وقع ليلا في مدينة بول خمري عاصمة الإقليم، بحسب ما ذكره سامي الدين نظير، العضو في مجلس الاقليم.

كما أكد أسد الله شهباز ، النائب البرلماني عن بغلان، مقتل 12 على الاقل من أفراد الشرطة.

من ناحية أخرى، قال ذبيح الله مجاهد، وهو متحدث باسم طالبان، إن عناصر الحركة قتلوا 17 من أفراد الشرطة في الهجوم، كما احتجزوا رهينة. ومن المعروف عن طالبان مبالغتها في ادعاءاتها.

وكانت طالبان هاجمت في سبتمبر الماضي، بول خمري، في محاولة منها لاجتياحها، ثم طردتها قوات الأمن من المدينة بعد أيام.

وكان بغلان من أكثر الاقاليم اضطرابا في أفغانستان العام الماضي.