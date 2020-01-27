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ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أممية حال حدوث انتهاكات لحظر بيع السلاح لليبيا

02:04 م الإثنين 27 يناير 2020
ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أممية حال حدوث انتهاكات لحظر بيع السلاح لليبيا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لفرض عقوبات أممية ضد الدول التي تنتهك حظر بيع الأسلحة لليبيا.

وقال ماس اليوم الاثنين بعد اجتماع مع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل بالعاصمة الألمانية برلين إنه لابد من تأمين القرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، بقرار واضح وصريح حاليا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يشمل أيضا فرض عقوبات حال انتهاك حظر بيع الأسلحة.

يذكر أن 16 دولة ومنظمة دولية أعلنت التزامها بوقف تصدير أسلحة إلى ليبيا خلال قمة برلين بشأن الأزمة الليبية قبل أسبوع.

يشار إلى أن حظر الأسلحة الخاص بالأمم المتحدة قائم بالفعل منذ بداية المعارك داخل ليبيا في عام 2011، إلا أنه لم يتم تنفيذه مطلقا.

وعن تنفيذ قرارات مؤتمر برلين قال ماس إن الطريق لا يزال صعبا، وشدد على ضرورة أن يفحص الاتحاد الأوروبي أيضا الطريقة التي يمكنه من خلالها الإسهام في مراقبة حظر بيع السلاح.

هايكو ماس ألمانيا فرض عقوبات حظر بيع السلاح أحداث ليبيا

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