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بلاغات مجهولة بزرع متفجرات في محطات مترو أنفاق موسكو

02:00 م الإثنين 27 يناير 2020
بلاغات مجهولة بزرع متفجرات في محطات مترو أنفاق موسكو

دورية للشرطة في مترو أنفاق موسكو- صورة أرشيفية

موسكو - أ ش أ

صرح مصدر بـ"هيئة الطوارئ" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بتلقي بلاغات مجهولة تفيد بزرع ألغام في جميع محطات مترو الانفاق في موسكو.

وأضاف المصدر - في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية - أنه لم يتم إخلاء المحطات من الركاب ، موضحا أن عمليات التفتيش جارية للبحث عن المتفجرات" المزعومة " .

وكانت موسكو تلقت الاثنين الماضي أيضا تهديدات مماثلة بزرع متفجرات في محطّات المترو، كما تلقت أكثر من 30 محطّة لمترو الانفاق بالعاصمة الروسية يوم الأربعاء الماضي تهديدات ..فيما تبين عدم صحة هذه البلاغات.

يُذكر أن موجة من "الإرهاب الهاتفي" بدأت في روسيا منذ 11 سبتمبر عام 2017، وما زالت مستمرة حتى الآن .

هذا المحتوى من

Asha
مترو أنفاق موسكو متفجرات موسكو

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