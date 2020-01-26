سفارة أنقرة في سول تحذّر الرعايا الأتراك بخصوص "كورونا الجديد"

سول (د ب أ)

حذرت السفارة التركية في سول اليوم الأحد الرعايا الأتراك الموجودين في كوريا الجنوبية، بخصوص فيروس "كورونا الجديد".

جاء ذلك في بيان للسفارة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم، ذكرت فيه أن كوريا الجنوبية سجلت 3 إصابات بفيروس "كورونا الجديد"، والمصابون يخضعون للعلاج بالمستشفيات حاليا.

وأضاف البيان، أن "البلاد لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، غير أن الكثير من السياح الصينيين (حيث ظهر الفيروس)، قدموا إلى كوريا الجنوبية خلال عطلة السنة الجديدة".

ودعا الرعايا الأتراك الموجودين في البلاد، إلى توخي الحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس. كما طالبهم بمراجعة المؤسسات الصحية بالبلاد، في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، وأيضا تجنب الأماكن المزدحمة.

وأكد البيان، أن السفارة التركية في سول، تتابع التطورات عن كثب حول هذا الموضوع.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصا على الأقل بالإضافة إلى اصابة 1975 شخصا بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عدد المصابين يتضمن 324 شخصا حالتهم حرجة.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.