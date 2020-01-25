142 تغريدة خلال 24 ساعة.. ترامب يهاجم الديمقراطيين في ثاني أيام محاكمته



كتب- محمد صفوت:

سلَّطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الضوء على التغريدات التي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشرها أو أعاد نشرها مرة أخرى؛ إذ نشر 142 تغريدة خلال 24 ساعة فقط، مع بدء اليوم الثاني لمحاكمته، محطمًا رقمه القياسي الرئاسي السابق البالغ 123 تغريدة في يوم واحد.

واعتمدت المجلة الأمريكية على موقع خاص بالإحصائيات لعملاق التغريدات الصغيرة "تويتر".

وحسب "نيوزويك"، فإن ترامب بدأ في نشر أولى تغريداته خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد 50 ثانية فقط من منتصف الليل، في أثناء مشاركته في مؤتمر "دافوس" في سويسرا، وبحلول الساعة الواحدة صباحًا كان قد نشر 41 تغريدة.

وفي الساعة الثانية صباحًا، بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، نشر ترامب 7 تغريدات أخرى، بينما جاء آخر تغريدة له في اليوم نفسه في الساعة 6:18 مساءً؛ حيث أعاد تغريد الانتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، من قِبَل النائب دوغ كولينز من جورجيا.

وتضمنت تغريدات الرئيس الأمريكي مهاجمة محاكمته الهادفة إلى عزله، وانتقاد كبار المشرعين الديمقراطيين، بينما كان النائب شيف هدفًا منتظمًا لتغريدات ترامب.

ابتعد ترامب عن محاكمة المساءلة المستمرة في مجلس الشيوخ، كما تحدث عن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومظهره في دافوس.

كما غرَّد الرئيس الأمريكي عن عودته إلى الولايات المتحدة عقب مشاركته في مؤتمر دافوس في سويسرا.

وتقول الصحيفة: "إن ترامب لم يكسر رقمه القياسي البالغ 160 تغريدة خلال 24 ساعة في 5 يناير الجاري".

وبدأ الفريق القانوني لترامب، اليوم، في تقديم دفوعاته في قضية عزل الرئيس بمجلس الشيوخ.

وقالت "بلومبرج": "سيتم منح المحامين 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام؛ لتقديم دفوعاتهم، رغم أنهم لم يعلنوا ما إذا كانوا سيستغرقون كل هذا الوقت".

واختتم مديرو مجلس النواب الأمريكي المنتدبون في جلسات مجلس الشيوخ مرافعاتهم الماراثونية الرامية إلى عزل ترامب، أمس الجمعة، حيث وصفوا ترامب بأنه "ديكتاتور" عرقل عمل الكونجرس للتستُّر على مخالفاته.

وعلى مدى ثلاثة أيام، عرض مديرو مجلس النواب المنتدبون قضيتهم من أجل عزل ترامب من منصبه.

وقال الديمقراطيون إن ترامب حجب مساعدات عسكرية وعلَّق اجتماعًا في البيت الأبيض؛ للضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن؛ لتعزيز احتمالات إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، مضيفين أن ترامب استخدم بعد ذلك سلطته الرئاسية لعرقلة تحقيق الكونجرس في هذه الواقعة.

ويرى الديمقراطيون أن عزل ترامب بسبب قضية أوكرانيا ضروري لحماية ديمقراطية البلاد، بينما انتقد الجمهوريون هذه الخطوة واعتبروها محاولة حزبية لإبطال فوز الرئيس في انتخابات 2016.

وبينما استخدم الديمقراطيون تقريبًا الـ24 ساعة المخصصة لمرافعاتهم الافتتاحية على مدى ثلاثة أيام، يبدو أن فريق الدفاع عن الرئيس سيعمل بشكل أسرع.