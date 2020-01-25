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حماس: صفقة القرن استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القُدس

02:45 م السبت 25 يناير 2020
حماس: صفقة القرن استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القُدس

حركة المقاومة الإسلامية حماس

وكالات:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "ما يجري من ترتيبات أمريكية إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن، هو استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس وعلاقة الأمة بفلسطين والمسجد الأقصى.

واعتبرت حماس في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم أن "كل هذه المخططات لتصفية القضية الفلسطينية، ما كان لها أن تُطرح، أو يُمرر جزء كبير منها لولا حالة التماهي الإقليمي والدولي معها، ومنح الاحتلال الإسرائيلي الشرعية على أرض فلسطين والتطبيع معه".

ودعت الحركة إلى "مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو عنوانها ثورة شعب ضد الظلم والاضطهاد والعدوان، الرهان فيها على العزيمة والإرادة والكفاح القوي، والفعل المقاوم بأدواته المختلفة".

جاء ذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو وزعيم المعارضة في إسرائيل بيني جانتس لزيارة واشنطن لاطلاعهما على تفاصيل صفقة القرن.

المسجد الأقصى القدس حركة حماس صفقة القرن فلسطين إسرائيل

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