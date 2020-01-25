مصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية وسط العاصمة العراقية

بغداد (د ب ا )

أفاد شاهد عيان أن مصادمات اندلعت صباح اليوم السبت بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين عندما حاولت القوات الامنية اعادت فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الاسمنتية من الساحة وسط بغداد.

وقال المتظاهر محسن جاسم لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا )-عبر الهاتف إن مصادمات اندلعت في ساحة الخلاني وسط بغداد بين متظاهرين والقوات الامنية من جهاز مكافحة الشغب عند محاولة القوات الامنية اعادة فتح ساحة الخلاني وازالة الحواجز الاسمنتية حيث استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأضاف أن المصادمات لازالت متواصلة وهناك عدد كبير من المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وفي وقت سابق اليوم السبت ،أفاد بيان لقيادة عمليات بغداد بأنه تم اعادة فتح جميع الطرق المحيطة بساحة التحرير المركزية للتظاهرات في المدينة، واستئناف الحركة فيها.

وياتي هذا الاجراء بعد يوم دام شهدته مدينة بغداد على خلفية مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وخاصة على جسر محمد القاسم للمرور السريع اوقع 6قتلى وأكثر من 50مصابا حسب وسائل اعلام عراقية.

وذكر شهود عيان أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انسحبوا من ساحة التحرير، ورفعوا خيام الاعتصام العائدة لهم بطلب من الصدر.

وأوضح شهود العيان أن القوات العراقية تفرض طوقا امنيا على محيط ساحة التحرير لمنع توسع دائرة الاحتجاج والمظاهرات.

كان العراقيون قد تظاهروا أمس الجمعة في بغداد للمطالبة بخروج القوات الامريكية والاجنبية من العراق.