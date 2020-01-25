الرئيس العراقي: بغداد حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع

روما - (أ ش أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الإملاءات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة الإيطالية روما، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق إلى أبعاد قرار مجلس النواب العراقي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وأهمية دعم استقرار العراق واحترام سيادته وقراره المستقل.

وأكد الرئيس العراقي حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الإملاءات وفرض الإرادات، واحترام السيادة والاستقرار وفقاً للمصالح المشتركة مع دول الجوار والأصدقاء والشركاء الدوليين لبغداد، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يعد خطوة حاسمة للقضاء على التطرف والصراع الذي يضر الجميع.

وأشاد صالح بالدور الإيجابي الذي تقدمه إيطاليا في دعمها للعراق بمختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة، مشددا على حرص بلاده على دعم سيادة واستقرار العراق.

ولفت كونتي إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب ومنع عودة تهديده لشعوب المنطقة والعالم مجدداً.

وكان الرئيس العراقي قد وصل إلى إيطاليا في وقت سابق اليوم بعد اختتام مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.