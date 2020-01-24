البنتاجون يعلن إصابة 34 عسكريًا أمريكيا في الضربة الإيرانية

وكالات:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إنه تم تشخيص 34 عسكريًا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان للصحفيين إن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، 8 يناير الماضي، إن إيران أطلقت كثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

وأوضح البيان أن إيران استهدفت قوات أمريكية في عين الأسد ومحافظة إربيل، وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم".

وتابع البيان أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران".