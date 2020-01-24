رئيسة المفوضية الأوروبية توقع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في واحدة من الخطوات النهائية اللازمة لإتمام عملية الانسحاب المقررة في 31 يناير.

وغردت فون دير لاين على موقع "تويتر":" قمت أنا و شارل ميشيل بالتوقيع توا على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، مما يمهد الطريق أمام البرلمان الأوروبي للتصديق عليه".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على الاتفاق خلال جلسته العامة المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ويتطلب إتمام الاتفاق كخطوة أخيرة الحصول على الموافقة الرسمية لباقي الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اتفاق الانسحاب، تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف الليل (2300 بتوقيت جرينتش) في 31 يناير. ثم تبدأ فترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر 2020،على الأقل، وهو ما يتيح للجانبين وقتًا للتفاوض بشأن علاقتهما المستقبلية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: "ستتغير الأمور حتماً، لكن صداقتنا ستبقى. نبدأ فصلاً جديداً كشركاء وحلفاء".

ووافق البرلمان البريطاني بالفعل على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ويحدد النص القانوني المؤلف من أكثر من 500 صفحة تفاصيل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنود الرئيسية المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، وترتيبات الحفاظ على السلام على طول الحدود البرية لأيرلندا مع المملكة المتحدة والالتزامات المالية المتبقية على لندن.