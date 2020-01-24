أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك ومازيمبي فيروس كوورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيسة المفوضية الأوروبية توقع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

12:16 م الجمعة 24 يناير 2020
رئيسة المفوضية الأوروبية توقع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب أ):

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في واحدة من الخطوات النهائية اللازمة لإتمام عملية الانسحاب المقررة في 31 يناير.

وغردت فون دير لاين على موقع "تويتر":" قمت أنا و شارل ميشيل بالتوقيع توا على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، مما يمهد الطريق أمام البرلمان الأوروبي للتصديق عليه".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على الاتفاق خلال جلسته العامة المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ويتطلب إتمام الاتفاق كخطوة أخيرة الحصول على الموافقة الرسمية لباقي الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اتفاق الانسحاب، تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف الليل (2300 بتوقيت جرينتش) في 31 يناير. ثم تبدأ فترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر 2020،على الأقل، وهو ما يتيح للجانبين وقتًا للتفاوض بشأن علاقتهما المستقبلية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: "ستتغير الأمور حتماً، لكن صداقتنا ستبقى. نبدأ فصلاً جديداً كشركاء وحلفاء".

ووافق البرلمان البريطاني بالفعل على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ويحدد النص القانوني المؤلف من أكثر من 500 صفحة تفاصيل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنود الرئيسية المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، وترتيبات الحفاظ على السلام على طول الحدود البرية لأيرلندا مع المملكة المتحدة والالتزامات المالية المتبقية على لندن.

أورزولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية

الخبر التالى:

الكويت تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية تصريحات خاطئة للحرس الثوري
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان