ترامب: التقارير عن تفاصيل أو توقيت "صفقة القرن" محض تكهنات

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التقارير الإعلامية التي تداولت تفاصيل أو توقيت مناقشة "خطة السلام في الشرق الأوسط"، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، مجرد تكهنات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان مصدر مطلع على "صفقة القرن"، أكد أن مسؤولين أمريكيين سيكشفون على الأرجح بعض تفاصيل خطة ترامب، المقترحة لـ"صفقة القرن" لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض.

ودعا البيت الأبيض نتنياهو، وجانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

يذكر أن السلطة والفصائل الفلسطينية ترفض بشدة ما يسمونها بـ"صفعة القرن"، متهمين الإدارة الأمريكية بالانصياع للرغبة الإسرائيلية ومحاولة تصفقة القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال.

وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بالإدارة الأمريكية ورفضت لعبها لأي وساطة في عملية السلام، فيما أعلنت واشنطن وقف تمويل منظمة الأونروا التي تقوم على رعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين.