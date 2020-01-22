ملثمون يقتلون قائدًا في الحرس الثوري الإيراني أمام منزله

القاهرة- (وكالات):

اغتال مجهولون أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله جنوب غربي إيران، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

قالت الشبكة الإخبارية إن النقيب عبدالحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قتل بهجوم مسلح أمام منزله.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية قولها إن "شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص في اتجاه مجدمي أمام منزله وقتل على الفور".

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "النقيب مجدمي استشهد مساء أمس الثلاثاء بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله، في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران".

ونشر ناشطون صورة للقيادي في الحرس الثوري تجمعه مع القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وقادة آخرين.

من جهة أخرى، نقلت "فارس" عن حاكم قضاء شادكان تأكيده خبر اغتيال مجدمي، وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.

يعد مجدمي من الضباط المشاركين في عمليات قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال السنوات الماضية.

اتهمه ناشطون بالمشاركة في حملة قمع الاحتجاجات في إقليم الأهواز في نوفمبر، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 متظاهر، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية.