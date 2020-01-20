لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي تصوت لصالح محاكمة سالفيني

روما - (د ب أ)

صوتت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الاثنين، للسماح ببدء محاكمة زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، لرفضه السماح برسو سفن مهاجرين عالقين عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، بينما وصف زعيم المعارضة نفسه بأنه ضحية الاضطهاد السياسي قبل انتخابات إقليمية حاسمة.

وقالت الوكالة إن لجنة مجلس الشيوخ رفضت وقف محاكمة سالفيني. ويتهمه الادعاء العام بالخطف، بسبب منع 131 مهاجرا أنقذتهم سفينة لحرس السواحل في يوليو الماضي من الوصول إلى ميناء في جزيرة صقلية. ونقلت الوكالة عن سالفيني قوله إنه كان يطبق سياسة الحكومة وينتظر قبول دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المهاجرين.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن حزب الرابطة قوله في بيان إنه مع بدء لجنة الكونجرس في إجراءات المحاكمة، أطلق الحزب موقعا إلكترونيا يدعو انصاره لإبداء دعمهم من خلال الصوم ليوم واحد.

وقال سالفيني على موقع فيسبوك أمس الأحد "لقد قررت أن أطلب من أولئك الذين يتعين عليهم التصويت، وأعضاء مجلس الشيوخ من حزب الرابطة أن يسدوا إلي صنيعا.. صوتوا لمحاكمتي وسنوضح الأمر بشكل حاسم".

وحث من اسماهم "القضاة اليساريين الأعزاء" على القبض على تجار المخدرات والمجرمين بدلا من مضايقة الأشخاص الذين يقومون بأعمالهم.

واستقال سالفيني من الحكومة الائتلافية الأولى بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في الصيف الماضي في محاولة فاشلة للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأظهرت استطلاعات الرأي تحقيقه نتائج جيدة منذ ذلك الحين حيث حصل على 31 بالمئة، بفارق كبير عن منافسيه في الحكومة.