محامو ترامب يطالبون مجلس الشيوخ تبرئته فورًا

وكالات

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غدًا الثلاثاء، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحة، سلمت اليوم الاثنين، إلى الكونجرس، أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعليا الثلاثاء تشكل "انحرافًا خطيرًا للدستور"، معتبرين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرىء الرئيس فورًا".

وردًا على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

وقال أحد هذه المصادر "نحاول الاثبات إن هذه التهم لا أساس لها في شكل وأضح، ما يعني أن لا حاجة حتى الى المضي قدما، يمكن رفض التهم منذ البداية"، منددًا بعملية "غير شرعية منذ البدء".

ويتهم ترامب بانه طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظًا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية، وإنه ضغط على كييف مشترطًا البدء بهذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.