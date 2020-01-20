أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

محامو ترامب يطالبون مجلس الشيوخ تبرئته فورًا

08:48 م الإثنين 20 يناير 2020
محامو ترامب يطالبون مجلس الشيوخ تبرئته فورًا

دونالد ترامب

وكالات

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غدًا الثلاثاء، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحة، سلمت اليوم الاثنين، إلى الكونجرس، أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعليا الثلاثاء تشكل "انحرافًا خطيرًا للدستور"، معتبرين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرىء الرئيس فورًا".

وردًا على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

وقال أحد هذه المصادر "نحاول الاثبات إن هذه التهم لا أساس لها في شكل وأضح، ما يعني أن لا حاجة حتى الى المضي قدما، يمكن رفض التهم منذ البداية"، منددًا بعملية "غير شرعية منذ البدء".

ويتهم ترامب بانه طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظًا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية، وإنه ضغط على كييف مشترطًا البدء بهذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.

دونالد ترامب مجلس الشيوخ الكونجرس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:‎وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن اعتبار "أولى وثانية" ثانوي ضمن الثانوية التراكمية