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بعد تعليق عملياتها القنصلية.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر للعراق

10:38 ص الخميس 02 يناير 2020
بعد تعليق عملياتها القنصلية.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر للعراق

مورجان أورتاجوس

بغداد- (د ب أ):

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للعراق، وأكدت أن "المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف".

وقالت في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن "ميليشيا طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق".

يأتي هذا بعد إعلان السفارة في وقت سابق من أمسالأربعاء تعليق كافة العمليات القنصلية بها حتى إشعار آخر.

وانسحب محتجون عراقيون من أمام السفارة، مس الأربعاء، بعد اعتصام استمر يومين شهد إشعال حرائق وكتابة شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن "من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين".

وجاءت الاحتجاجات في محيط السفارة بعد قصف أمريكي لمواقع لكتائب حزب الله العراقي في كل من العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقالت الولايات المتحدة إن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي قبل أيام.

مورجان أورتاجوس بغداد أمريكا العراق وزارة الخارجية الأمريكية

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