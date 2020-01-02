زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق إيران

طهران/واشنطن- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات شمال شرق إيران صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.