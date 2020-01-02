أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق إيران

10:26 ص الخميس 02 يناير 2020
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق إيران

زلزال

طهران/واشنطن- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات شمال شرق إيران صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

زلزال إيران المركز الأورومتوسطي

الخبر التالى:

وزير الخزانة الأمريكي يرأس وفد بلاده إلى منتدى دافوس الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المصرية للاتصالات ترفع سعر باقة التليفون الأرضي الأساسية