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شكري يلتقي نظيره الإيطالي على هامش قمة مؤتمر برلين

11:08 م الأحد 19 يناير 2020
شكري يلتقي نظيره الإيطالي على هامش قمة مؤتمر برلين

وزير الخارجية سامح شكري

كتب- محمد صفوت

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.

سامح شكري وزارة الخارجية مؤتمر برلين أحداث ليبيا

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