ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: "ضربنا عصفورين بحجر واحد"

واشنطن- (أ ف ب):

روى الرئيس دونالد ترامب اللحظات الأخيرة للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الجيش الأمريكي في ضربة نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير، و"هزت العالم" بحسب قوله.

وأدلى ترامب بهذه التفاصيل، مساء الجمعة، أمام مانحين في الحزب الجمهوري اجتمعوا في منزله في فلوريدا، في إطار سلسلة مأدبة عشاء يقيمها لجمع التبرعات، معتبرا أن سليماني "كان يستحق هذه الضربة القاسية".

وبثت شبكة "سي إن إن"، السبت، تسجيلا صوتيا حصلت عليه، يتحدث فيه ترامب عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في الضربة الأمريكية قرب مطار بغداد مع نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.

وقال ترامب عن سليماني: "كان يسود اعتقاد أنه لا يهزم"، مضيفا أنه قبل الضربة التي استهدفته "كان يقول أمورا سيئة عن بلادنا، كان يقول مثلا سنهاجم بلادكم. سنقتل مواطنيكم. قلت لنفسي: كم من الوقت علينا أن نسمع هذا الهراء؟".

ثم استعاد ترامب مشهد الاغتيال مستذكرا ما أبلغه العسكريون فيما كان يتابع العملية من الولايات المتحدة.

"قالوا: سيدي- وتعلمون بأن ما يجري تصوره كاميرات على بعد كيلومترات في الجو- إنهما معا سيدي (...) لن يعيشا أكثر من دقيقتين و11 ثانية. إنهما في السيارة. إنهما في آلية مدرعة تسير. سيدي، بقي لهما نحو دقيقة، سيدي 30 ثانية، عشر، تسع، ثمان، ثم فجأة وقع الانفجار. تم القضاء عليهما سيدي".

وأشاد ترامب بأنه ضرب "عصفورين بحجر واحد"، أي سليماني والمهندس.

وإذ أقر بأن الضربة "هزت العالم"، أكد أن سليماني "كان يستحق هذه الضربة القاسية لأنه كان شريرا (...) لقد قتل مئات الآلاف من الأشخاص وآلاف الأمريكيين".

وردت إيران على مقتل سليماني، بعد بضعة أيام بقصف أهداف أمريكية في العراق، من دون أن تسفر الضربة عن ضحايا.

وفي غمرة هذا الرد، أسقطت القوات الإيرانية "خطأ" طائرة ركاب أوكرانية كانت متجهة إلى طهران؛ ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا يستقلونها.