قائد الجيش الليبي حفتر يصل ألمانيا للمشاركة بمؤتمر برلين غدًا

وكالات:

ذكرت قناة ليبيا الحدث، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم السبت، لحضور قمة تبدأ غدًا بخصوص الشأن الليبي.

وتسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع طرفي الصراع في ليبيا للاتفاق على هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام.

فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي وصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووفد مرافق له إلى العاصمة برلين.

فيما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

كان الرئيس السيسي تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبى، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، فى مسعى للتوصل إلى حل سلمى للنزاع الليبى.

ويتوجه السيسى من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ بعد غد الإثنين فى العاصمة البريطانية بناءً على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون. ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة أفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا.