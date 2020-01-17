روسيا تدعو إيران ودول الخليج للجلوس إلى طاولة المفاوضات

موسكو- (د ب ا):

دعا وزير الخارجية الروسية في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة إيران ودول الخليج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن هذه الدول تتفهم الحاجة لذلك.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019: "مع الأسف، التناقضات عميقة جدا بين بعض دول الخليج وإيران. خلال اتصالاتنا مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومع الإيرانيين أنفسهم، أيدنا بدء الحوار فيما بينهم"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار لافروف لوجود تفهم لدى جميع الأطراف لضرورة حدوث ذلك قائلا "هناك تفهم لذلك، لكننا لم نستطع حتى الآن إقناع أصدقائنا ببدء العمل".

يشار إلى أن منطقة الخليج تشهد توترات على خلفية شن هجمات على ناقلات نفط وعلى منشات نفطية تابعة لشركة ارامكو السعودية لهجمات العام الماضي، إضافة إلى هجمات صاورخية ايرانية على قاعدتين امريكيتين في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ومعه ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في ضربة امريكية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الجاري.

واتهمت السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ايران بانها وراء الهجوم على منشأت ارامكو غير أن طهران نفت ذلك.