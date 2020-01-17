مصدر دبلوماسي: تمثيل روسي رفيع المستوى في مؤتمر برلين

القاهرة- (وكالات):

صرح مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه سيتم تمثيل موسكو في مؤتمر برلين حول ليبيا على أعلى مستوى دبلوماسي ممكن، حسبما نقلت وكالة سبتونيك الإخبارية.

قال المصدر للوكالة الإخبارية الروسية ردًا على سؤال حول مستوى التمثيل الروسي في مؤتمر برلين حول ليبيا: "على أعلى مستوى ممكن".

وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.

ووجهت الدعوة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج لحضور المؤتمر.