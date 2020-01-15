عقيلة صالح: نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا

القاهرة- (د ب أ):

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، بدور عربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا.

وقال صالح، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي: "المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا"، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض.

وأوضح أن حكومة الوفاق لم تؤدِ اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، مضيفا أن "استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي".

وبدأت في القاهرة، الأربعاء، أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

ومن المقرر أن يصدر البرلمان العربي قراراً بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما يلقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، كلمة يستعرض فيها مواقف المملكة ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وتناقش جلسة البرلمان العربي أيضاً تطورات الأوضاع المستجدة بالعراق في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يربو على العشرين ألف مصاب وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن ذلك.

كما يناقش البرلمان العربي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ، وسيصدر البرلمان عدداً من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.