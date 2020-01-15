البرلمان الليبي يطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي

القاهرة- (وكالات):

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا. وقال صالح خلال كلمة ألقاها أمام جلسة للبرلمان العربي في القاهرة: نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا."

كما دعا إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وانتقد السياسي الليبي كافة التدخلات التركية في بلاده، وتساءل عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بمحاولة إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.

وأكد أن ميليشيات مسلحة إرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية.

كما اتهم صالح المجلس الرئاسي الذي وصفه بالمنتهي الصلاحية، بالارتماء في أيدي الميليشيات.

وشدد رئيس البرلمان الليبي على أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، مضيفاً أنه لا يحق لها ابرام اتفاقات سياسية دولية في إشارة إلى الاتفاق البحري والأمني الذي أبرم نهاية نوفمبر بين السراج وأردوغان.

أعلن مصدر في الجيش الليبي، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش تلقى دعوة رسمية من ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر برلين، لتسوية الأزمة الليبية، المزمع عقده في 19 يناير الجاري.

وذكر المصدر العسكري، أن دعوة ألمانيا، وصلت إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، متابعًا أن حفتر لم يرد عليها بعد، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية بصورة رسمية أنها وجهت دعوة لكل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، للمشاركة في مؤتمر برلين الدولي لحل الأزمة الليبية، إلى جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات المخطط لمشاركتهم في هذا اللقاء.

واستضافت موسكو، أمس الاثنين، محادثات حول تسوية النزاع المسلح في ليبيا بين "الجيش الوطني" والقوات التابعة لحكومة الوفاق، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا.

وأورد مصدر ليبي مطلع أن حفتر غادر موسكو دون توقيع اتفاق هدنة مع حكومة السراج، فيما أفاد وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بأن وفد الحكومة وقع الاتفاق قبل أن يغادر موسكو إلى إسطنبول.