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مسئول كندي يؤكد التزام بلاده ببناء شراكة فاعلة مع السودان

07:02 م الإثنين 13 يناير 2020
مسئول كندي يؤكد التزام بلاده ببناء شراكة فاعلة مع السودان

عبد الفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مع روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي، الذي أكد استعداد بلاده والتزامها ببناء شراكة فاعلة مع السودان، تُعزز علاقات البلدين في كافة المجالات.

وقال المسئول الكندي - في تصريح عقب لقائه البرهان - إن ما تملكه كندا من تقنيات حديثة وما يتوفر بالسودان من موارد ضخمة كفيل بتوطيد الشراكة بين البلدين.

وعبر عن تهنئة القيادة الكندية للسودان بمناسبة الانتقال السلمي للسلطة عبر الحكومة الانتقالية، وحث على تأسيس شراكة فاعلة مع السودان في المجالات المالية؛ لتعزيز قيم السلام والعدالة والحرية.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان السودان كندا

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