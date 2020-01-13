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شرطة طهران: لم نطلق النار على المحتجين ونتعامل بضبط نفس

10:50 ص الإثنين 13 يناير 2020
شرطة طهران: لم نطلق النار على المحتجين ونتعامل بضبط نفس

الشرطة الإيرانية

طهران - (د ب أ)

نفى قائد شرطة طهران، اليوم الاثنين، صحة أنباء تحدثت عن إطلاق الشرطة النار على المحتجين الذين تجمعوا أمس وأول من أمس بطهران إثر الإعلان عن أن خطأ بشريا كان وراء سقوط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين رحيمي القول إن "الشرطة تعاملت بصبر مع المشاركين في التجمعات".

وأضاف أن "الشرطة لم تطلق النار إطلاقا خلال التجمعات (أمس وأول من أمس)، لأنها تعتمد رحابة الصدر وضبط النفس في تعاملها".

ونظم محتجون مراسم تأبين للركاب الـ176 الذين لقوا حتفهم عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إقلاعها من طهران.

ويطالب المحتجون بإقالة المسؤولين عن الحادثة.

الشرطة الإيرانية طهران احتجاجات إيران

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