على خلفية مشاركته في الاحتجاجات.. إيران تستدعي السفير البريطاني

القاهرة- وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير البريطاني لدى إيران روب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، أمس السبت.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن استدعاء السفير البريطاني جرى "بسبب سلوكه المخالف للأعراف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران"، وسلمت الوزارة ماكير "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة له وللحكومة البريطانية"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم بالعربية.

وأضاف البيان: "ذكر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي السفير البريطاني... بأن وجود السفراء الأجانب في التجمعات غير القانونية لا يتماشى مع مسؤولياته كممثل سياسي لبلده، وهو ما يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف".

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني مساء أمس السبت لعدة ساعات لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين.

جاء ذلك تنديدًا بإسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج 737-800" قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

وانتقدت الحكومة البريطانية بشدة احتجاز السلطات الإيرانية سفيرها لدى طهران، مؤكدة أن أن هذه الخطوة جاءت "دون تمهيد أو مبررات".