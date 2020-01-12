في زيارة رسمية.. أمير قطر يصل طهران لبحث آخر التطورات بالمنطقة

الدوحة- (د ب أ):

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضافت أن الزيارة تهدف "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأجرى تميم الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا بروحاني، أكد فيه أن بلاده "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة"، وأن قطر "تعارض أي توتر يستهدف إيران".

وتأتي زيارة تميم لإيران قطر بعدما زيارة أجراها في وقت سابق الأحد إلى سلطنة عمان، التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.