أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

في زيارة رسمية.. أمير قطر يصل طهران لبحث آخر التطورات بالمنطقة

11:09 ص الأحد 12 يناير 2020
في زيارة رسمية.. أمير قطر يصل طهران لبحث آخر التطورات بالمنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة- (د ب أ):

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضافت أن الزيارة تهدف "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأجرى تميم الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا بروحاني، أكد فيه أن بلاده "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة"، وأن قطر "تعارض أي توتر يستهدف إيران".

وتأتي زيارة تميم لإيران قطر بعدما زيارة أجراها في وقت سابق الأحد إلى سلطنة عمان، التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إيران علي خامنئي حسن روحاني

الخبر التالى:

بعد انطلاق رماد وأبخرة من بركان ثائر.. الفلبين ترفع حالة التأهب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصغرى 6.. تفاصيل طقس الـ96 ساعة المقبلة