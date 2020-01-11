أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

زيلينسكي: إيران تعهدت بمعاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

07:51 م السبت 11 يناير 2020
زيلينسكي: إيران تعهدت بمعاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أبلغه في اتصال هاتفي اليوم السبت أن طهران ستعاقب المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال زيلينسكي إن روحاني اعترف له بأن الطائرة أسقطت نتيجة "خطأ عسكري"، مشيرا إلى أن كييف سترسل على الفور قائمة مطالب أخرى إلى إيران.

وأكد الرئيس الأوكراني لروحاني أن بلاده ترغب في إعادة جثامين الضحايا الأوكرانيين بأسرع ما يمكن.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا إيران حسن روحاني

الخبر التالى:

بريطانيا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة أولى مهمة"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر قمة بريميرليج.. توتنهام 0 - 1 ليفربول.. فيرمينيو يُسجل وصلاح يصنع