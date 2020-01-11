زيلينسكي: إيران تعهدت بمعاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أبلغه في اتصال هاتفي اليوم السبت أن طهران ستعاقب المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال زيلينسكي إن روحاني اعترف له بأن الطائرة أسقطت نتيجة "خطأ عسكري"، مشيرا إلى أن كييف سترسل على الفور قائمة مطالب أخرى إلى إيران.

وأكد الرئيس الأوكراني لروحاني أن بلاده ترغب في إعادة جثامين الضحايا الأوكرانيين بأسرع ما يمكن.