انفجار يستهدف مركبة عسكرية أمريكية في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

انفجرت قنبلة بدائية الصنع لدى مرور مركبة عسكرية أمريكية في أفغانستان اليوم السبت، حسبما أعلنت قيادة مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان بدون الإشارة إلى سقوط قتلى أو مصابين.

وقال متحدث باسم الدعم الحازم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نحن نقوم بتقييم الوضع وسوف نقدم المزيد من المعلومات حالما تتوفر".

وأعلنت جماعة طالبان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم قندهار بجنوب البلاد.

وقال متحدث باسم الجماعة في تغريدة إن الانفجار طال مركبة "للغزاة الأمريكيين" بالقرب من مطار قندهار، وزعم أن المركبة المدرعة دمرت وكل من فيها قتلوا.

ويأتي التفجير بعد اعلان الولايات المتحدة استئناف محادثات مع طالبان في شهر نوفمبر الشهر الماضي بعد ان كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن وقفها في شهر سبتمر الماضي عقب هجوم لقى خلاله جندي امريكي واشخاص اخرون حتفهم في كابول.

ولقي 20 جنديا أمريكيا العام الماضي حتفهم في أفغانستان في حوادث على صلة بالقتال.

ويوجد حاليا نحو 12 ألف جندي أمريكي متمركزين في أفغانستان، وكان هذا العدد يبلغ مئة ألف تقريبا في 2011. ومن بين هؤلاء يشارك نحو ثمانية آلاف في مهمة التدريب والمساعدة "الدعم الحازم" التي يقوم بها الناتو، ليشكلوا نحو نصف قوامها الإجمالي.