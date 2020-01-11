تركيا تطلق عملية "الفخ" ضد حزب العمال الكردستاني

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية انتهاء عملية "الكاسر" ضد حزب "العمال الكردستاني"، وإطلاق عملية جديدة ضده باسم "الفخ" جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وأشار البيان "إلى اكتمال عملية الكاسر التي أسفرت عن تحييد 144 إرهابيا وتدمير عدد كبير من مواقع وملاجئ ومخابئ تابعة للإرهابييين".

وأشار البيان إلى "إطلاق قوات الدرك عملية "الفخ" ضد المنظمة في ولاية "ماردين" (جنوب شرق)، بهدف تحييد الإرهابيين في المنطقة".

ويشارك في العملية 915 من قوات الدرك والأمن والقوات الخاصة.

يذكر أنه 19 أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد حزب العمال الكردستاني في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.