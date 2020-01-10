رئيس وزراء اليابان يزور الشرق الأوسط مع تراجع حدة التوترات في المنطقة

طوكيو - (دب أ):

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيقوم برحلة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط كما كان مخططا له في ظل تراجع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن آبي من المقرر أن يزور السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اعتبارا من يوم غد السبت.

واتخذ رئيس الوزراء، الذي قيل إنه يفكر في إلغاء الرحلة، القرار في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وقال سوجا إن أبي سيطلع الدول الثلاث على خطط اليابان إرسال بحريتها إلى المنطقة، رغم أن القرار تم اتخاذه دون الحصول على موافقة البرلمان.

وحث معسكر المعارضة حكومة أبي على التخلي عن الخطة.

وتم اعداد المهمة التي تستمر لمدة عام لتعزيز قدرات اليابان على جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر شحن نفط رئيسي.