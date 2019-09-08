موسكو تتهم جوجل وفيسبوك بالتدخل في الانتخابات الروسية

موسكو - (د ب أ):

اتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية في روسيا اليوم الأحد، شركات الانترنت الأمريكية جوجل وفيسبوك بالتدخل في الانتخابات الروسية.

وقالت هيئة "روسكومنادزور" في بيان إن محرك البحث جوجل وموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انتهكا تشريعا روسيا يحظر الإعلان السياسي خلال الانتخابات.

وجاء في البيان أن "مثل هذه الأعمال يمكن اعتبارها تدخلا في شؤون السيادة الروسية وإعاقة للانتخابات الديمقراطية".

وأجرت روسيا انتخابات على مستوى الأقاليم والبلديات في أنحاء البلاد اليوم الأحد واتسمت بموجة من الاحتجاجات الموالية للمعارضة طوال فترة التصويت.

وأكد مسؤولون روس كبار أن قوى خارجية تدعم المحتجين.

كان برلماني بارز قد هدد الأسبوع الماضي بطرد شبكة دويتشه فيله الألمانية الإعلامية بعدما رفضت حضور جلسة استماع بالبرلمان بشأن مزاعم بأن تغطيتها مثلت انتهاكا للشؤون الروسية.

وكان مراسل الشبكة قد تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء تغطية احتجاج للمعارضة السياسية الروسية في موسكو في يوليو الماضي.