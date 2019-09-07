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    وزير الدفاع الأمريكي يدين انتهاك إيران الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي

    08:36 م السبت 07 سبتمبر 2019
    وزير الدفاع الأمريكي يدين انتهاك إيران الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي

    مارك إسبر

    باريس - (أ ش أ):

    أدان وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبر اليوم انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 من خلال حقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزى المتطورة.

    وأضاف آسبر - في تصريح صحفي أدلى به في باريس - أن التحركات الإيرانية الأخيرة والتي تهدف إلى استخدام أجهزة طرد مركزى أكثر سرعة، يجب ألا تكون مفاجأة لاحد. وقال "إن سعى إيران لتحقيق أهدافها المتعلقة بالبرنامج النووى ليس أمرا مفاجئا".

    يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت إثر تولي الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

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    مارك آسبر باريس إيران غاز اليورانيوم

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