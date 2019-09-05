"درس بالأزهر".. من هو وزير الثقافة والإعلام الجديد في السودان؟

كتبت- رنا أسامة:

وقع اختيار رئيس الوزراء السوداني المُكلّف، عبدالله حمدوك، على 14 وزيرًا في أول حكومة بعد عزل الرئيس السوداني عُمر البشير في 11 أبريل الماضي، سيُعلن عنها رسميًا اليوم الخميس، بعد أن اكتملت المشاورات حول القوائم الوزارية بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس السيادة.

والثلاثاء الماضي، تسلّم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث ضمّت الترشيحات 49 مرشحًا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة، بحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية.

وبحسب القائمة النهائية للوزراء، يُتوقع أن يشغل الصحفي السوداني فيصل محمد صالح منصب وزير الثقافة والإعلام وسط مساندة واسعة من الوسط الصحفي.

وُلد صالح بمدينة الحصاحيصا في وسط السودان في عام 1958، وانتقل إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، حيث تلقى فيها تعليمه الأوّلي والثانوي، بحسب سيرته الذاتية المنشورة في صحف سودانية.

درس صالح الإعلام بجامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة كارديف البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم.

شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "الأضواء" السودانية، ومديرًا للبرامج بمؤسسة "طيبة برس" السودانية بين أعوام 2007 و2017. عمل محررًا صحفيًا في عدد من الصحف السودانية، منها صحف "الصحافة" و"الخرطوم" و"التغيير".

ويعمل صالح حاليًا كصحفي حر، ومُحاضر جامعي، واستشاري ومدرب في مجال الإعلام، ومحلل سياسي في عدد من القنوات، وكاتب وباحث. كما شارك في عدد كبير من المؤتمرات داخل وخارج السودان، وقدم عددًا من الأوراق العلمية في مجالات الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهوية والتنوع الثقافي في السودان.

فاز بجائزة "بيتر ماكلر" الأمريكية المكافئة للنزاهة والشجاعة الصحفية عام 2013، وجائزة "بطل حقوق الإنسان" من بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان.