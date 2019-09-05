جنوب أفريقيا تغلق بشكل مؤقت سفارتها في نيجيريا جراء الهجمات

كيب تاون - (د ب أ):

أغلقت جنوب أفريقيا سفارتها في العاصمة التجارية النيجيرية لاجوس بعد موجة من الهجمات على شركات جنوب إفريقيا ردا على أعمال عنف مناهضة للأجانب في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لونجا نجكانجيليلي اليوم الخميس إن غلق السفارة يأتي لدواعي أمنية خاصة بالعاملين.

وأضاف نجكانجيليلي لقناة " ان سي ايه" المحلية: "لقد كنا على تواصل مع الحكومة النيجيرية ولقد تم التأكيد لنا على حماية الشركات التابعة لجنوب إفريقيا".

واستهدف المواطنون الغاضبون عددا من المنشآت التابعة لجنوب أفريقيا في نيجيريا بما في ذلك مكاتب عملاق الاتصالات "إم تي إن" وسلسلة المتاجر "شوب رايت" ومتجر الملابس "بي ايه بي".

وذكرت حكومة نيجيريا في بيان أن الهجمات الثأرية وقعت في العاصمة التجارية لاجوس وكذلك في بلدة عبدان ومدينة أويو مساء الثلاثاء.

وتأتي الهجمات الثأرية بعدما وقعت أعمال عنف ضد المواطنين الأفارقة الأجانب في إقليم جوتنج بدولة جنوب أفريقيا مطع الأسبوع.

ومن ناحية أخرى أصدرت بوتسوانا تحذير سفر لمواطنيها "لممارسة أقصى درجات الحذر" والحيطة في كل الأوقات في جنوب إفريقيا.

وقتل خمسة أشخاص واعتقل أكثر من مئة شخص منذ اندلاع العنف الذي جرى فيه نهب المحال واضرام النار في المركبات. والمناطق الأكثر تضررا في جنوب أفريقيا هي المركز الاقتصادي جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأدان الاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري محمد بوهارى ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ما وقع من أعمال عنف.

وتخضع الكثير من الشركات المملوكة لرعايا من جنوب أفريقيا لحماية الشرطة.

وتظاهر الآلاف من الطلاب أمس الأربعاء في لوساكا عاصمة زامبيا. وحاول الطلاب أيضا مهاجمة ونهب العديد من شركات جنوب أفريقيا.