ارتفاع حصيلة ضحايا حريق للألعاب النارية في الهند إلى 23 قتيلًا

نيودلهي-(د ب ا):

أعلنت الشرطة الهندية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع بمصنع غير مرخص للألعاب النارية في الهند إلى 23 قتيلا، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أوامرها بإجراء تحقيق في الحادث.

وقد أتى الحريق تماما على المصنع الواقع في منطقة باتالا بولاية البنجاب، كما تضررت عدة مبان مجاورة له .

وقال مختار سينج ، أحد رجال الشرطة، إن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما اليوم، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 قتيلا.

وأضاف أن 17 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بسبب خطورة حالة أربعة من المصابين.

ومعظم حالات الوفاة كانت لعاملين بالمصنع، بالإضافة إلى مالكه وعدد من المارة.

وقد بدأت الشرطة في إجراء تحقيقات، ورفعت قضية جنائية ضد إدارة المصنع، حيث اتهمتها بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال.

وتنتشر في أنحاء الهند مصانع الألعاب النارية غير القانونية والتي تعمل بدون ترخيص وتفتقر لأبسط قواعد السلامة، وتشهد انفجارات بين الحين والآخر.