انتهاك شبه يومي.. طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخرقان أجواء لبنان

بيروت - ( د ب أ)

خرقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان اليوم الأربعاء الأجواء اللبنانية وحلقتا بشكل دائري فوق مناطق شرق لبنان وجنوبه.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت، بتاريخ 4 / 9 / 2019 الساعة 0500، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا(جنوب لبنان)، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق وبعلبك، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 1015".

وأضاف البيان أنه "عند الساعة 0730، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 1430 من فوق البلدة المذكورة".

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.