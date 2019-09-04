لبنان: القبض على المصري "أبو خطاب" بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

بيروت - (د ب أ)

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي الملقب بـ "أبو خطاب" لانتمائه إلى تنظيم فتح الإسلام الإرهابي، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأضاف البيان أن الموقوف " يعتبر أحد أبرز المطلوبين الإرهابيّين لقيامه بتشكيل خليّة إرهابية تعمل لصالح تنظيم داعش، وقد تم توقيف معظم أفرادها".

وتابع البيان أن هذه الخليّة كانت " قد خطّطت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية. وشارك في معارك ضد الجيش في طرابلس عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيَّيْن أسامة منصور وشادي المولوي".

وأعلن البيان أن الموقوف " غادر مخيم عين الحلوة في سبتمبر 2017 حيث قام ببثّ فيديو يوثّق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في فبراير 2018 معاوِداً نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".

وبوشرت التحقيقات مع الموقوف، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص.