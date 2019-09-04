ظريف: العقوبات الأمريكية على مؤسسات فضائية إيرانية "غير مجدية"

القاهرة – مصراوي:

شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن بلاده ترفض العقوبات الأمريكي المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية.

وأضاف ظريف، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن العقوبات الأمريكية على مؤسسات فضائية إيراني "غير مجدية".

فرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء، عقوبات جديدة على كيانات إيرانية فضائية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) - أن العقوبات شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران للأبحاث الفضائية ومركز أبحاث للملاحة الفضائية.

وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع ضغوطات مستمرة من واشنطن على طهران حول برنامجها النووي.