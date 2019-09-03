ظريف: روحاني سيعلن قريبًا تفاصيل خفض إيران التزاماتها النووية

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس حسن روحاني، سيعلن قريبًا عن تفاصيل خفض طهران لالتزاماتها النووية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن ظريف، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستبني مستقبلها سواء استمر الاتفاق النووي مع الدول الموقعة عليه، أو بدونه، مضيفًا أن إيران لديها الكثير من الخيارات.

وقال ظريف، إن إيران ستعلن عن "خطوتها الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم 4 سبتمبر الجاري.

وقال ظريف في حديث لقناة "روسيا 24" التليفزيونية: "نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة، وسيعلن الرئيس (حسن روحاني) عنها يوم الأربعاء".

وتابع، أنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل.