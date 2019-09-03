مسئول برازيلي لماكرون: نومك بجوار تنين لا يجعلك خبير حرائق

مصراوي – وكالات:

تواصلت الحرب الكلامية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسئولين بالحكومة البرازيلية، على إثر الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون.

وهدد سفير السياحة في اليرازيل رينزو جرايسي بخنق ماكرون ووصف زوجته بيرجيت بأنها "قبيحة وتنين".

وفي فيديو على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر جرايسي أن انتقادات ماكرون لبلاده بأنها "هراء"، وتابع: "أيها المهرّج، إن أماكن الحرائق الحقيقية في قلوب البرازيليين وقلب رئيسنا." و يضيف جرايسي صاحب الـ 52 عاماً والمعروف بممارسته للفنون القتالية المختلطة:" تعال إلى هنا، وسوف أمسك بك من عنقك كالدجاجة."

ونقل موقع يورو نيوز عربية، كلمات جرايسي عن زوجة الرئيس ماكرون قائلا: "سأطرح سؤالاً، هل زوجته جميلة أم قبيحة؟ حقيقة أنه ينام مع تنين وهو أمر لا يجعله خبير حرائق، إنها قبيحة يا أخي".

وأرجع جرايسي في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية البرازيلية تراجع السياحة في البرازيل إلى "الحرائق الكاذبة"، مؤكداً أن الحرائق كانت في مستوياتها الطبيعية.

كان الرئيس الفرنسي ثقال في نهاية أغسطس الماضي بأن النساء البرازيليات يشعرن على الأرجح بالخزي من الرئيس جايير بولسونارو، وذلك ردا على سخرية الرئيس البرازيلي من زوجة ماكرون على فيسبوك.

وتشاحن الرئيسان خلال أزمة حرائق الأمازون، وألقي ماكرون باللوم على بولسونارو في الحرائق واتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.

ورد بولسونارو على منشور على فيسبوك قارن بين مظهري زوجته ميشيل، التي تبلغ من العمر 37 عاما، وبريجيت زوجة ماكرون، التي تبلغ من العمر 66 عاما.

وكتب بولسونارو "لا تذلوا الرجل هاهاها" في تعليق أثار انتقادات ووصف بأنه "متحيز جنسيا".

وردا على سؤاله عن الواقعة في مؤتمر صحفي في بياريتس حيث يجتمع قادة مجموعة الدول السبع، قال ماكرون إن التعليق كان "عديم الاحترام جدا" لزوجته.

وأضاف "إنه أمر محزن، إنه أمر محزن له أولا وللبرازيليين... النساء البرازيليات يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن".