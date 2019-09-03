الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي على خلفية تصريحات أنقرة بشأن الرئيس عون

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان اليوم الثلاثاء عن استدعاء السفير التركي لاستيضاحه حول بيان خارجية بلاده بشأن تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون .

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي بثته "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم، :"بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية (أول أمس الاحد) والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الاصول الديبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي".

وأضافت الوزارة :"في هذا السياق طلب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعا للإضرار بها".

وكانت الخارجية اللبنانية استهجنت أمس البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية بشأن الرئيس ميشال عون، معلنة إدانتها ورفضها لطريقة التخاطب مع الرئيس اللبناني الذي تحدث عن أحداث تاريخية واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني.

وكان الرئيس عون استعرض في رسالة إلى اللبنانيين وجهها يوم السبت الماضي بمناسبة إطلاق احتفاليات " مئوية لبنان الكبير" ، مراحل من تاريخ لبنان خلال العهد العثماني متحدثاً عن محاولات التحرر من النير العثماني التي كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، كما تحدث عن " إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الاولى".

وأدانت وزارة الخارجية التركية، أول أمس ، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، حول الحقبة العثمانية في لبنان، معربة عن استنكارها الشديد لتصريحاته.