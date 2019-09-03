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    أهم التصريحات في 24 ساعة: حزب الله كسر أكبر خطر أحمر إسرائيلي

    01:00 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: حزب الله كسر أكبر خطر أحمر إسرائيلي

    حسن نصر الله

    القاهرة – مصراوي:

    قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية تسبب في كسر أكبر خط أحمر لدولة الاحتلال، فيما صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بلاده سوف تترك الاتحاد الأوروبي نهاية شهر أكتوبر دون تأخير، واستبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إعادة النظر في الاتفاق النووي.

    حسن نصر الله حزب الله بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي محمد جواد ظريف الاتفاق النووي

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