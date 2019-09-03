أهم التصريحات في 24 ساعة: حزب الله كسر أكبر خطر أحمر إسرائيلي
القاهرة – مصراوي:
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية تسبب في كسر أكبر خط أحمر لدولة الاحتلال، فيما صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بلاده سوف تترك الاتحاد الأوروبي نهاية شهر أكتوبر دون تأخير، واستبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إعادة النظر في الاتفاق النووي.
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