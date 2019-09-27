  • عاجل:السيسي ينعي شهداء الجيش: "سلامٌ على من روى بدمائه الزكية تراب الوطن"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    وزراء أربع دول كبرى يبحثون تطوير منطقة حرة على المحيط الهادي

    10:55 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    وزراء أربع دول كبرى يبحثون تطوير منطقة حرة على المحيط الهادي

    بومبيو ونظيره الياباني

    نيويورك - (أ ش أ):

    بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه الأسترالي والهندي والياباني الجهود المشتركة لتطوير منطقة حرة تجارة شاملة على المحيط الهادي من الجانب الهندي.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن هذا جاء في لقاءات أجراها بومبيو في نيويورك حيث أكد الوزراء الأربعة على التزاماتهم المشتركة بتوثيق التعاون بشأن قضايا الأمن البحري وتعزيز البنى التحتية والتواصل الإقليمي دعما للنظام القائم على قواعد والذي يدفع الاستقرار والنمو والرخاء الاقتصادي في المنطقة.

    وأوضحت المتحدثة أن الوزراء بحثوا كذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإليكتروني ضمن الأولويات الأخرى لدولهم، كما أكدوا على مساندتهم القوية لمنظمة الآسيان وتعهدوا بمواصلة التنسيق فيما بينهم معربين عن تطلعهم لاجتماع كبار مسئولي دولهم على هامش انعقاد قمة شرق آسيا في نوفمبر المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

    هذا المحتوى من

    تطوير منطقة حرة المحيط الهادي مايك بومبيو اليابان الهند استراليا

    الخبر التالى:

    "النواب الأمريكي" يرفض إعلان ترامب الطوارئ بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان