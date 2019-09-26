عباس: سأدعو لانتخابات عامة لدى عودتي إلى فلسطين

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه سيدعو لانتخابات عامة لدى عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووأكد عباس أنه سوف يعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا انه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة أنه يدعم المملكة العربية السعودية ويدين هجوم أرامكو الذي استهدف منشآت نفطية.

وتابع عباس أنه لن يخضع لما طلبته إسرائيل و"سأستمر في دفع الأموال لعائلات الأسرى والجرحى الفلسطينيين."

ومنعت دولة الاحتلال أموالا تابعة للسلطة الفلسطينية بدعوى أنها تزود ما تصفهم بأسر الإرهابيين الفلسطينيين بالأموال.

كما أكد أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، مضيفًا إنه يريد حل الدولتين بناء على الشرعية الدولية "لا دولة واحدة ولا نصف دولة".

وأضاف أنه في حال إقدام أي حكومة لدولة الاحتلال على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية للسيادة الإسرائيلية رغم أنها أراضٍ فلسطينية محتلة، "فإن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".

كما عاد وأكد أن أيدي الفلسطينيين سوف تبقى ممدودة للسلام في المنطقة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج ولكننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب".

وتابع عباس: "أسألكم هنا أيها السيدات والسادة، ماذا كنتم ستفعلون إذا أتاكم من يأخذ منكم أرض بلادكم ويقضي على وجودكم فيها؟ لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان وهذه العنجهية الإسرائيلية".