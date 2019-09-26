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    ألمانيا تُجدد مطالبتها لإيران بالتباحُث مع أمريكا "دون شروط مسبقة"

    10:58 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    ألمانيا تُجدد مطالبتها لإيران بالتباحُث مع أمريكا "دون شروط مسبقة"

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    نيويورك- (د ب أ):

    جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبته إيران بالدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة.

    وقال هايكو ماس في كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس الأربعاء: "المحادثات هي الطريق الوحيد باتجاه نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

    وتابع ماس: "ولكن ذلك لن يصبح ممكنا إلا إذا لم يتم وضع شروط مسبقة غير واقعية للدخول في مثل هذا الحوار".

    كان الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب، في كلمته أمام الجمعية العامة، برفع العقوبات الأمريكية كشرط للدخول في محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: "لا يمكن التفاوض مع عدو يحاول تركيع إيران بأسلحة البؤس والضغط والعقوبات".

    أما ترامب فأعلن استعداده للتفاوض مع إيران.

    واستمرت حدة التوترات بين إيران وأمريكا في التزايد في الأشهر الأخيرة، حتى أصبحت تهدد بوقوع حرب.

    وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت العام الماضي خروجها من الاتفاقية التي أبرمتها دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، مع إيران لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.

    وبررت أمريكا خروجها بأن الاتفاقية غير كافية.

    وتنتهج أمريكا في الوقت الحالي سياسة "الضغط لأقصى حد" على طهران، مستخدمة في ذلك عقوبات مكثفة.

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