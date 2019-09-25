أبو الغيط: المرحلة الحالية تقتضي من العرب الوقوف إلى جوار فلسطين

القاهرة - (أ ش أ)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المرحلة الحالية تقتضي من العرب الوقوف إلى جوار فلسطين، الشعب والسلطة، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية - أمريكية للتضييق على الفلسطينيين، ووضعهم تحت ضغوط اقتصادية وسياسية، لحملهم على القبول بما رفضوه في السابق، وهو ما لن يكون.

جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الأربعاء خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر إقامته في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أبو الغيط، أن الإعلانات الأحادية، سواء الصادرة عن إسرائيل أو الولايات المتحدة، لا تُرتب أي أثرٍ قانوني، ذلك أن محددات الحل السلمي وفقًا لصيغة الدولتين معروفة ولا خلاف عليها من قِبل الأغلبية الساحقة من دول العالم، وأن محاولات تحقيق ما يُسمى بالسلام الاقتصادي لن تُفضي إلى شيء ما لم ترتبط بأفق سياسي واضح يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء تناول مستجدات الوضع الفلسطيني في ظل ما تواجهه من محاولاتٍ متواصلة لتقويض أسسها وإفراغها من مضمونها، والالتفاف على مُحددات التسوية السياسية كما توافق عليها المجتمع الدولي.

وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية، استمع إلى تقديرات الرئيس الفلسطيني في شأن المرحلة المُقبلة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية ومواقف الإدارة الأمريكية في شأن التسوية، مشيرًا إلى أن نقاشًا دار حول أهمية السعي المنسق بهدف الحفاظ على حالة الإجماع الدولي المؤيد والداعم للحق الفلسطيني، بما في ذلك تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من دون تغيير، ورفض الإعلانات الأحادية في شأن القدس.