كيف غيرت مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني موقف الديمقراطيين من إقالته؟ (س/ج)

كتبت- هدى الشيمي:

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث فيها عن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو منافسه المُحتمل في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن تصريحات ترامب بشأن هذه المكالمة الهاتفية أثارت جدلاً كبيرًا في الكونجرس، ودفعت العديد من الديمقراطيين إلى دعم عملية إقالة الرئيس الجمهوري.

لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن أسوأ سيناريو ممكن في هذه الحالة هو أن ترامب استخدم منصبه وسلطته من أجل الحصول على مساعدات خارجية لإيقاع منافسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في مشكلة، بهدف التخلص منه.

إلا أن المعركة السياسية التي تورط فيها ترامب أكثر كثيرًا من مجرد الضغط على زعيم أجنبي بهدف تحقيق شيء ما، حسب سي إن إن، فإن الأمر يتعلق أيضًا بما يجب مشاركته مع الكونجرس الأمريكي من معلومات، بعدما دق أحد المسؤولين الاستخباراتيين ناقوس الخطر، وأبلغ عن إجراء الرئيس الأمريكي لمكالمة هاتفية مع زعيم أجنبي.

وفيما يلي أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمكالمة ترامب وزيلينسكي والتي استعرضتها شبكة سي إن إن..

هل تحدث ترامب مع الرئيس الأوكراني عن جو بايدن؟

نعم. أنكر ترامب الأمر في البداية، ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع اعترف بأنه تحدث مع زيلينسكي في 25 يوليو، وذكر جو بايدن.

قال الرئيس الأمريكي إنهما مكالمته مع نظيره الأوكراني دارت بشكل أساسي حول الفساد، في إشارة إلى بايدن.

يأتي ذلك، بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرًا أفاد بأن وسائل إعلام أمريكية إن موظفا لدى الاستخبارات الأمريكية قدم في 12 أغسطس شكوى ضد الرئيس دونالد ترامب، يتهمه فيها بالكشف عن معلومات سرية أثناء مكالمة هاتفية مع زعيم أجنبي.

وكان رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي ترامب الخاص، قد دعا منذ أشهر لإجراء تحقيق جديد في الدور الذي لعبه باين في عملية تطهير الفساد في أوكرانيا أثناء إدارة أوباما. وجدد هذه الدعوات خلال مقابلة مع سي إن إن، مُشيرًا إلى أنه طلب من المسؤولين في أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق.

من هو زيلينسكي؟

زيلينكسي ممثل كوميدي سابق، وهو وافد جديد على الساحة السياسية مثل نظيره الأمريكي. قبل فوزه في الانتخابات في أبريل الماضي، عُرف بالدور الذي لعبه في أحد المسلسلات إذ جسد دور رئيس أوكرانيا. وقد تعهد بتطهير البلاد من الفساد فور فوزه.

هل توجد علاقة بين إيقاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتحقيقات الخاصة ببايدن؟

حتى هذه اللحظة لا يبدو أن ترامب طالب زيلينسكي صراحة بأنه إذا لم يُحقق في القضايا مُتعلقة ببايدن فإنه لن يحصل على مساعدة عسكرية. توجد نسخة من المكالمة، ولكن لم يتضح متى سوف يستمع إليها أي شخص خارج البيت الأبيض.

خلال حديثه مع الصحفيين، أمس الاثنين، قال ترامب لم يُخبر نظيره الأوكراني بأنه "عليه القيام بذلك وإلا سوف يقطع عن بلاده المساعدات"، وتابع "ولن أفعل ذلك".

كذلك أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في نشر المكالمة، وقال: "كانت مكالمة لطيفة. اتمنى أن تستمعون إليها، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبًا".

لماذا يتحدث ترامب عن أوكرانيا وبايدن مرارًا وتكرارًا؟

من ناحية سياسية، فإن ترامب يريد التقويض من مصداقية باين، لذا فإنه في كل مرة يُسئل فيها عن محادثته مع زيلينسكي يتطرق مُجددًا إلى باين.

كتب ترامب على حسابه عبر تويتر، أمس الاثنين، إن "وسائل الإعلام المزيفة تقول إنه ضغط على الرئيس الأوكراني على الأقل 8 مرات خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما"، مُشيرًا إلى أن هذا نابع من المُخبرين الذين أبلغوا الديمقراطيين بالأمر.

كما شدد على أن الحكومة الأوكرانية لا تشعر بالضغط على الإطلاق خلال المكالمة، التي وصفها باللطيفة.

وأضاف: "من جهة أخرى، فإن جو بايدن سوف يواجه تحقيقًا قاسيًا بشأن شركة ابنه".

وكان هانتر بايدن الابن الثاني لجو بايدن عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانيا ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

متى بدأ تركيز ترامب على العلاقة بين بايدن وأوكرانيا؟

وضع المقربون من ترامب هذه المسألة في اعتبارهم منذ فترة طويلة، لطالما ضغط رودي جولياني، مُحامي ترامب الخاص، على أوكرانيا من أجل التحقيق في دعوات جو بايدن للتخلص من المدعي العام في البلاد، الذي تولى التحقيقات الخاصة بالفساد المرتبطة بشركة الغاز الطبيعي المرتبطة بهانتر بايدن.

كيف يعلق الديمقراطيون على الأمر؟

حتى بعض الديمقراطيين الذين عارضوا عملية الإقالة ضد ترامب يقولون الآن إنها أمر لا غنى عنه. قال السيناتور الأمريكي فيسينتي جونزاليس، لسي إن إن، إنه لا يعتقد أن هناك خيار آخر سوى المُضي قدمًا في إجراءات الإقالة.

وتابع: "لا أعتقد أننا لدينا خيارات كثيرة في التعامل مع الأمر، يبدو أن الرئيس يدفعنا حقًا إلى الشروع في إجراءات إقالته، ولا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك لأنه لديه أجندة شخصية يعتقد أنها سوف تكون مفيدة له".

ماذا يقول ترامب الآن؟

وخلال تواجده بالجمعية العامة للأمم المُتحدة، أمس الاثنين، قال ترامب إنه لا يأخذ طلب الإقالة وما يتردد حوله من أقاويل على محمل الجدّ، مُشيرًا إلى أن الأمر لا يمسه على الإطلاق ولكنه يتعلق بشكل أساسي بجو بايدن.

وصف ترامب مكالمته مع الرئيس الأوكراني بـ"المثالية". وقال إن الجميع يعلم أنها مؤامرة يحيكها الديمقراطيون، بعد أن فشلوا في الإيقاع به من خلال مزاعم التواطؤ مع روسيا، والركود الاقتصادي.

وتابع: "الشخص الذي يواجه المشكلة الآن هو جو بايدن، بايدن فعل ما يتهموني به، باستثناء شيء واحد وهو أنني لم أفعل ذلك".