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الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام "بايدو" للملاحة

07:46 ص الإثنين 23 سبتمبر 2019
الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام "بايدو" للملاحة

الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام بايدو للملاحة

بكين- (أ ش أ):

أطلقت الصين اليوم الاثنين، بنجاح، إلى الفضاء قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن القمرين تم إطلاقهما على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي"، الساعة 5:10 من صباح اليوم بتوقيت بكين، فيما دخل القمران الصناعيان إلى المدار المحدد لهما، وهما القمران الـ47 و الـ48 من عائلة أقمار نظام "بايدو" للملاحة.

ومن المقرر أن يعمل القمران، بعد اختبارات في المدار، مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.

وتستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020.

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الصين نظام بايدو للملاحة أقمار صناعية مركز شيتشانغ

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